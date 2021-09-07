21:16
USD 84.77
EUR 100.58
RUB 1.16
Общество

Женщины в Кыргызстане преобладают в работе с недвижимостью и здравоохранением

В Кыргызстане в сфере недвижимости больше всего работает женское население страны. Об этом сообщили в «ООН-женщины».

Читайте по теме
Запретные профессии. Почему женщин в Кыргызстане ограничивают в труде

По данным организации, в этой сфере трудятся 94 процента кыргызстанок, в здравоохранении и социальном обслуживании населения — 81 процент, в образовании — 79 процентов.

Мужчин больше в строительстве (98 процентов), добыче полезных ископаемых (97 процентов), транспортной деятельности и хранении грузов (96 процентов).

Таким же образом распределяется и число директоров предприятий: в здравоохранении, образовании и операциях с недвижимым имуществом большинство руководителей — женщины.

Отмечается, что образование и здравоохранение — одни из самых низкооплачиваемых видов экономической деятельности, а строительство и добыча полезных ископаемых оплачиваются высоко.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206271/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
На рынке труда в Кыргызстане численность женщин составляет только 46 процентов
В системе «Работа без границ» за два месяца разместили 4 миллиона резюме
В Кыргызстане появился первый интернет-магазин от женщин-предпринимателей
Безработица в ЕАЭС сократилась более чем на 60 процентов в июле 2021 года
Ждем. В Кадамджайском районе обещают создать две тысячи рабочих мест
Рост цен, безработица и коррупция. Кыргызстанцы назвали самые серьезные проблемы
Митинг беженцев из Афганистана. Милиция призывает участников разойтись
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
В Бишкеке у здания ООН прошел митинг беженцев из Афганистана
«Талибан» захватывает Афганистан. Под контролем властей остался только Кабул
Популярные новости
Мерьем Узерли выбрала для пресс-конференции наряды от&nbsp;кыргызстанских дизайнеров Мерьем Узерли выбрала для пресс-конференции наряды от кыргызстанских дизайнеров
Почти 11&nbsp;тысяч абонентов в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;четыре дня останутся без газа Почти 11 тысяч абонентов в Бишкеке на четыре дня останутся без газа
Неделя-24. В&nbsp;Кыргызстане повысят пенсии, и&nbsp;сколько партий собралось на&nbsp;выборы Неделя-24. В Кыргызстане повысят пенсии, и сколько партий собралось на выборы
Не&nbsp;приближаться! Почему здание Нацбиблиотеки стало опасно для бишкекчан Не приближаться! Почему здание Нацбиблиотеки стало опасно для бишкекчан
Бизнес
Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs&nbsp;Бангладеш в&nbsp;приложении O!TV Смотрите сегодня матч Кыргызстан vs Бангладеш в приложении O!TV
Смартфон+интернет для школы и&nbsp;дома Смартфон+интернет для школы и дома
Центральноазиатский форум по&nbsp;управлению интернетом пройдет в&nbsp;Бишкеке Центральноазиатский форум по управлению интернетом пройдет в Бишкеке
Иммунотерапия при борьбе с&nbsp;раком желудка Иммунотерапия при борьбе с раком желудка
7 сентября, вторник
21:13
2:0. В Кубке трех наций по футболу сборная Кыргызстана забила команде Бангладеш 2:0. В Кубке трех наций по футболу сборная Кыргызстана...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 сентября: без осадков
20:50
Женщины в Кыргызстане преобладают в работе с недвижимостью и здравоохранением
20:45
В Кубке трех наций сборная Кыргызстана открыла счет в матче с Бангладеш
20:40
Спецслужбы Таджикистана задержали кыргызстанца