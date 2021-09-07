Женщины в Кыргызстане преобладают в работе с недвижимостью и здравоохранением

В Кыргызстане в сфере недвижимости больше всего работает женское население страны. Об этом сообщили в «ООН-женщины».

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По данным организации, в этой сфере трудятся 94 процента кыргызстанок, в здравоохранении и социальном обслуживании населения — 81 процент, в образовании — 79 процентов.

Мужчин больше в строительстве (98 процентов), добыче полезных ископаемых (97 процентов), транспортной деятельности и хранении грузов (96 процентов).

Таким же образом распределяется и число директоров предприятий: в здравоохранении, образовании и операциях с недвижимым имуществом большинство руководителей — женщины.

Отмечается, что образование и здравоохранение — одни из самых низкооплачиваемых видов экономической деятельности, а строительство и добыча полезных ископаемых оплачиваются высоко.