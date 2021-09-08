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Общество

Общий уровень безработицы в Кыргызстане не превышает 5-6 процентов

Общий уровень безработицы в Кыргызстане не превышает 5-6 процентов. Об этом сообщили в «ООН-женщины».

По данным организации, наиболее уязвима молодежь от 15 до 28 лет. Общий уровень безработицы в этой возрастной группе за последние пять лет сократился с 11,6 процента до 10 процентов. Однако незанятость среди молодых женщин (13,6 процента) продолжает превышать аналогичный показатель среди мужчин (8,3 процента).

Уровень безработицы среди кыргызстанок выше, чем среди мужского населения во всех регионах Кыргызстана, за исключением Иссык-Кульской области, где ее уровень среди мужчин (24,5 процента) в два раза выше, чем среди женщин (12,2 процента).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206268/
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