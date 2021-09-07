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Общество

На рынке труда в Кыргызстане численность женщин составляет только 46 процентов

В Кыргызстане уровень участия мужчин в составе рабочей силы составляет 76 процентов, женщин — 46 процентов. Об этом сообщает ООН-женщины.

По данным организации, разница становится более заметной, если сравнить жительниц сел и городов: в крупных населенных пунктах уровень участия женщин составляет 50 процентов, в сельской местности — 43 процента. Среди экономически неактивного населения доля кыргызстанок равна 70 процентам.

Согласно результатам исследования по восприятию гендера в обществе, примерно 80 процентов кыргызстанцев считают, что в семье женщина должна заниматься домом и детьми, а мужчина — зарабатывать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206256/
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