На рынке труда в Кыргызстане численность женщин составляет только 46 процентов

В Кыргызстане уровень участия мужчин в составе рабочей силы составляет 76 процентов, женщин — 46 процентов. Об этом сообщает ООН-женщины.

По данным организации, разница становится более заметной, если сравнить жительниц сел и городов: в крупных населенных пунктах уровень участия женщин составляет 50 процентов, в сельской местности — 43 процента. Среди экономически неактивного населения доля кыргызстанок равна 70 процентам.

Согласно результатам исследования по восприятию гендера в обществе, примерно 80 процентов кыргызстанцев считают, что в семье женщина должна заниматься домом и детьми, а мужчина — зарабатывать.