Чиновники прокомментировали сбор денег с учителей на строительство библиотеки

Решение о перечислении однодневной зарплаты педагогов Кара-Балтинского технико-экономического колледжа принято единогласно. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, на основании распоряжения Жайылской районной государственной администрации, 2 сентября проведен педагогический совет колледжа. Учителя единогласно решили перечислить однодневную зарплату на счет Суу-Башинского айыл окмоту Баткенского района.

Ранее коллектив учебного заведения также помог пострадавшим жителям Баткенской области, перечислив однодневную зарплату.

Накануне читательница 24.kg сообщала, что преподавателей Кара-Балтинского технико-экономического колледжа вынуждают перечислить однодневную зарплату на строительство библиотеки в селе Апкан Баткенского района.