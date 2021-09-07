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Общество

Чиновники прокомментировали сбор денег с учителей на строительство библиотеки

Решение о перечислении однодневной зарплаты педагогов Кара-Балтинского технико-экономического колледжа принято единогласно. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, на основании распоряжения Жайылской районной государственной администрации, 2 сентября проведен педагогический совет колледжа. Учителя единогласно решили перечислить однодневную зарплату на счет Суу-Башинского айыл окмоту Баткенского района.

Ранее коллектив учебного заведения также помог пострадавшим жителям Баткенской области, перечислив однодневную зарплату.

Накануне читательница 24.kg сообщала, что преподавателей Кара-Балтинского технико-экономического колледжа вынуждают перечислить однодневную зарплату на строительство библиотеки в селе Апкан Баткенского района.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206198/
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