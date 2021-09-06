Скончался французский актер Жан-Поль Бельмондо

Умер актер Жан-Поль Бельмондо, ему было 88 лет. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Agence France-Presse.

Жан-Поль Бельмондо родился в 1933 году во Франции в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. Кинодебют состоялся в 1957-м в фильме «Мольер», но эпизоды с его участием были вырезаны перед самым выходом картины.

Славу актеру принесла роль в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (1959).

Жан-Поль Бельмондо также сыграл в фильмах «Профессионал», «Чочара», «Женщина есть женщина», «Доктор Пополь», «Стависки», «Великолепный», «Безумный Пьеро» и других.

В 1989 году актер был удостоен премии «Сезар» за роль в фильме «Баловень судьбы». В 2011-м получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а в 2016 году награжден премией «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.