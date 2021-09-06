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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 222 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 222 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 6 сентября:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 38;
  • Национальный центр физиатрии — 28;
  • Национальный хирургический центр — 5;
  • Городская клиническая больница № 6 — 54;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 80;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 15;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 2.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 176 тысяч 473 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206087/
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