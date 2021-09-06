Для зараженных COVID-19 свободны 222 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 222 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 6 сентября:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 38;
- Национальный центр физиатрии — 28;
- Национальный хирургический центр — 5;
- Городская клиническая больница № 6 — 54;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 80;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 15;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 2.
С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 176 тысяч 473 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.