Для зараженных COVID-19 свободны 222 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 222 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 6 сентября:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 38;

Национальный центр физиатрии — 28;

Национальный хирургический центр — 5;

Городская клиническая больница № 6 — 54;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 80;

Национальный центр онкологии и гематологии — 15;

Национальный центр кардиологии и терапии — 2.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 176 тысяч 473 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.