В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 954 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 109 пациентов, в больницах — 845. В том числе 74 человека — в крайне тяжелом состоянии, 252 — в тяжелом. Состояние 515 больных (или 60,9 процента) оценивают как средней тяжести, четыре пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровел 101 человек, из них в Бишкеке — 30, Оше — 1, Чуйской области — 18, Ошской — 5, Таласской — 3, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 21, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 10.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 170 тысяч 624 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.