В Кыргызстане за сутки выявили 109 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 36 случаев, Оше — 1, Чуйской области — 31, Таласской — 2, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 29, Джалал-Абадской — 5, Баткенской — 1.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 176 тысяч 582 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.