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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеет 1 тысяча 947 человек, 336 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 947 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 72 пациента, в больницах — 875. В том числе 72 человека — в крайне тяжелом состоянии, 264 — в тяжелом. Состояние 537 больных (или 61,3 процента) оценивают как средней тяжести, три пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 127 человек, из них в Бишкеке — 44, Оше — 4, Чуйской области — 25, Ошской — 1, Таласской — 7, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 34, Джалал-Абадской — 3, Баткенской — 3.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 170 тысяч 523 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206063/
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