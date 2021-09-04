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Общество
Сюжет: COVID-19

В Алматы ослабили карантин по коронавирусу

В Алматы вступило в силу новое постановление главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина о смягчении карантина, передает Tengrinews.kz.

Согласно документу, с 4 сентября объекты — участники Ashyq смогут работать в выходные дни. Обычные участники — до 00.00, лидеры Ashyq — до 2.00 при условии «зеленого» статуса входящих. С 6 сентября в будни продлевается время работы для обычных участников Ashyq до 00.00, лидеров — до 2.00.

Ранее Жандарбек Бекшин рассказал, что, согласно его постановлению, многие объекты бизнеса будут открыты в выходные для посетителей с «зеленым» статусом. Однако для не привитых или не переболевших в ближайшие месяцы горожан с «синим» статусом доступа на большинство из этих объектов не будет.

Главный санврач Алматы также сообщил, что тем, у кого есть ПЦР-тест с отрицательным результатом за последние семь дней, и лицам, имеющим медицинскую справку, будут присваивать «зеленый» статус.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206030/
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