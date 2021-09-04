В Кыргызстане завершилась кампания по бесплатной выдаче паспортов

Национальная кампания по бесплатной выдаче ID-карт для уязвимых слоев населения Кыргызстана завершена. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития.

Акция проходила с 1 мая по 31 августа 2021 года для пяти категорий граждан. По итогам кампании территориальными подразделениями ведомства безвозмездно изготовлено и выдано 218 паспортов, еще 75 находятся в процессе изготовления.

Напомним, что бесплатно получить ID-карты могли дети 16-летнего возраста, находящиеся на полном государственном обеспечении и проживающие в домах-интернатах, дети-сироты в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя (круглые сироты), инвалиды всех групп, находящиеся на полном государственном обеспечении и проживающие в домах-интернатах, пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, в том числе пожилые граждане, находящиеся на полном государственном обеспечении и проживающие в домах престарелых, и участники Великой Отечественной войны и баткенских событий.