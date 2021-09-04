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Общество

На южной стороне перевала Тоо-Ашуу уложен новый асфальт

На участке автодороги Бишкек — Ош (южная сторона перевала Тоо-Ашуу) сняли старое асфальтобетонное покрытие и уложили новое. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Общая сметная стоимость проекта составляет 165 миллионов сомов. Из них выделено из бюджета в этом году 83 миллиона. За счет этих средств укладывается два слоя асфальта, выполняются разметка дороги и установка дорожных знаков.

«Строительные работы проводятся подрядным способом, конкурс на устройство асфальтобетонного покрытия выиграла компания «Мостдорстрой». Всего планируется уложить 8,5 километра нового асфальта. Уже выполнены работы на 3,2 километра. Завершение строительных работ на вышеуказанных участках автодороги Бишкек — Ош планируется к 30 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205999/
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