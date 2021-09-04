На южной стороне перевала Тоо-Ашуу уложен новый асфальт

На участке автодороги Бишкек — Ош (южная сторона перевала Тоо-Ашуу) сняли старое асфальтобетонное покрытие и уложили новое. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.
Общая сметная стоимость проекта составляет 165 миллионов сомов. Из них выделено из бюджета в этом году 83 миллиона. За счет этих средств укладывается два слоя асфальта, выполняются разметка дороги и установка дорожных знаков.
«Строительные работы проводятся подрядным способом, конкурс на устройство асфальтобетонного покрытия выиграла компания «Мостдорстрой». Всего планируется уложить