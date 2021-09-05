Афиша Бишкека на неделю: выставки, кинопремьеры и спектакль

7-10 сентября. Постоянные выставки музея
Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.
6-10 сентября. Выставки кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.
26 августа — 14 сентября. Выставка «Мой любимый Кыргызстан»
Это первая экспозиция из цикла тематических выставок, посвященных 30-летию независимости Кыргызстана. Подробнее
«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.
3-17 сентября. Выставка Сабиджана Бабаджанова
Выставку к своему 80-летию заслуженный работник культуры Кыргызской Республики, художник Сабиджан Бабаджанов решил назвать «Возвращение».
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-17.00.
9 сентября. Кинопремьеры
«Соври мне правду» (триллер). Влюбленная пара уединяется вдали от цивилизации. Они не так давно вместе, но парень уверен: он встретил свою единственную. Внезапный приезд младшей сестры, а потом и бывшего бойфренда девушки разрушает романтическую идиллию. Герои становятся заложниками желаний и страстей друг друга.
«Злое» (ужасы). Жизнь Мэдисон превращается в настоящий кошмар, когда в своих снах она становится свидетельницей зверских убийств. Но что, если ночные видения — на самом деле жестокая реальность? Есть ли у Мэдисон шанс их предотвратить?
«Отчаянные аферистки» (комедия). История про парочку обычных домохозяек, которые сумели провернуть нелегальное дельце — превратили несколько обычных купонов на еду в $40 миллионов.
«Вокруг света за 80 дней» (мультфильм). Умнейший Паспарту всегда мечтал о путешествиях. На его удачу безрассудный Филеас согласился на безумное пари — обогнуть земной шар всего за 80 дней. Теперь двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений.
9-10 сентября. Спектакль «Уя» («Гнездо»)
В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.
Мастерская «705», 19.00.