Афиша Бишкека на неделю: выставки, кинопремьеры и спектакль

7-10 сентября. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

6-10 сентября. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

26 августа — 14 сентября. Выставка «Мой любимый Кыргызстан»

Это первая экспозиция из цикла тематических выставок, посвященных 30-летию независимости Кыргызстана. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

3-17 сентября. Выставка Сабиджана Бабаджанова

Выставку к своему 80-летию заслуженный работник культуры Кыргызской Республики, художник Сабиджан Бабаджанов решил назвать «Возвращение».

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-17.00.

9 сентября. Кинопремьеры

«Соври мне правду» (триллер). Влюбленная пара уединяется вдали от цивилизации. Они не так давно вместе, но парень уверен: он встретил свою единственную. Внезапный приезд младшей сестры, а потом и бывшего бойфренда девушки разрушает романтическую идиллию. Герои становятся заложниками желаний и страстей друг друга.

«Злое» (ужасы). Жизнь Мэдисон превращается в настоящий кошмар, когда в своих снах она становится свидетельницей зверских убийств. Но что, если ночные видения — на самом деле жестокая реальность? Есть ли у Мэдисон шанс их предотвратить?

«Отчаянные аферистки» (комедия). История про парочку обычных домохозяек, которые сумели провернуть нелегальное дельце — превратили несколько обычных купонов на еду в $40 миллионов.

«Вокруг света за 80 дней» (мультфильм). Умнейший Паспарту всегда мечтал о путешествиях. На его удачу безрассудный Филеас согласился на безумное пари — обогнуть земной шар всего за 80 дней. Теперь двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений.

9-10 сентября. Спектакль «Уя» («Гнездо»)

В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.

Мастерская «705», 19.00.