19:39
USD 84.75
EUR 100.64
RUB 1.16
Общество

Афиша Бишкека на неделю: выставки, кинопремьеры и спектакль

7-10 сентября. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

6-10 сентября. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

26 августа — 14 сентября. Выставка «Мой любимый Кыргызстан»

Это первая экспозиция из цикла тематических выставок, посвященных 30-летию независимости Кыргызстана. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

3-17 сентября. Выставка Сабиджана Бабаджанова

Выставку к своему 80-летию заслуженный работник культуры Кыргызской Республики, художник Сабиджан Бабаджанов решил назвать «Возвращение».

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-17.00.

9 сентября. Кинопремьеры

«Соври мне правду» (триллер). Влюбленная пара уединяется вдали от цивилизации. Они не так давно вместе, но парень уверен: он встретил свою единственную. Внезапный приезд младшей сестры, а потом и бывшего бойфренда девушки разрушает романтическую идиллию. Герои становятся заложниками желаний и страстей друг друга.

«Злое» (ужасы). Жизнь Мэдисон превращается в настоящий кошмар, когда в своих снах она становится свидетельницей зверских убийств. Но что, если ночные видения — на самом деле жестокая реальность? Есть ли у Мэдисон шанс их предотвратить?

«Отчаянные аферистки» (комедия). История про парочку обычных домохозяек, которые сумели провернуть нелегальное дельце — превратили несколько обычных купонов на еду в $40 миллионов.

«Вокруг света за 80 дней» (мультфильм). Умнейший Паспарту всегда мечтал о путешествиях. На его удачу безрассудный Филеас согласился на безумное пари — обогнуть земной шар всего за 80 дней. Теперь двум совершенно непохожим друзьям предстоит совершить невозможное, а заодно увидеть весь мир, полный фантастических созданий, живописных мест и умопомрачительных приключений.

9-10 сентября. Спектакль «Уя» («Гнездо»)

В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.

Мастерская «705», 19.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205951/
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
Вручение кинопремии «Ак илбирс» за 2019 год состоится 1 октября
В Бишкеке открылась выставка, посвященная 80-летию Сабиджана Бабаджанова
Афиша Бишкека на выходные: выставки и опера-дастан
В Бишкеке откроется выставка, посвященная 80-летию Сабиджана Бабаджанова
Успейте посмотреть. В Бишкеке прошла национальная премьера фильма «Акыркы көч»
Перенос учебного года. Что посмотреть с детьми в кинотеатрах Бишкека
Афиша Бишкека на неделю: концерты, ярмарки и выставки
Афиша Бишкека на выходные: этнофестиваль, выставки и мастер-классы
От первых упоминаний о кыргызах до наших дней. В Бишкеке открылась выставка
Такой разный Кыргызстан. В Бишкеке открылась художественная выставка
Популярные новости
Клановость и&nbsp;нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан Клановость и нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан
Бишкекчане могут бесплатно пройти медосмотр, ЭКГ и&nbsp;УЗИ Бишкекчане могут бесплатно пройти медосмотр, ЭКГ и УЗИ
Кыргызстан заблокировал выдачу виз гражданам Пакистана и&nbsp;еще трех стран Кыргызстан заблокировал выдачу виз гражданам Пакистана и еще трех стран
Почти 11&nbsp;тысяч абонентов в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;четыре дня останутся без газа Почти 11 тысяч абонентов в Бишкеке на четыре дня останутся без газа
Бизнес
Билет на&nbsp;матч турнира &laquo;Кубок трех наций&raquo; в&nbsp;два клика Билет на матч турнира «Кубок трех наций» в два клика
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; запустило в&nbsp;тестовом режиме ряд соцпроектов ОАО «Кыргызтелеком» запустило в тестовом режиме ряд соцпроектов
Кто выиграл квартиру в&nbsp;Бишкеке? Объявлен победитель акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Кто выиграл квартиру в Бишкеке? Объявлен победитель акции «Счастливый ключ»
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок Купите газовый котел и получите газ в подарок
5 сентября, воскресенье
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, кинопремьеры и спектакль Афиша Бишкека на неделю: выставки, кинопремьеры и спект...
18:32
Билет на матч турнира «Кубок трех наций» в два клика
18:30
6 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:00
Чудаки парковки. Водитель в Бишкеке оставил машину на перекрестке, закрыв проезд
15:16
Исчезновение Владимира Волошина. Тело мужчины нашли в захоронении неопознанных