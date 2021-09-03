Аким Октябрьского района Бишкека получил строгий выговор

Аким Октябрьского района Бишкека Мирлан Эшкожоев получил строгий выговор. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, 27 августа муниципалитет столицы провел заседание коллегии по итогам работы за первое полугодие. «По его итогам за недостаточную работу по профилактике коронавирусной инфекции, а также по информированию и вакцинированию населения главе Октябрьского района объявлен строгий выговор», — отметили в мэрии.

Отметим, ранее в муниципалитете сообщили, что вице-мэра Бишкека Жамалбека Ырсалиева понизили в должности. Он стал акимом Первомайского района. А занимавший до него эту должность Максат Нусувалиев уволен.