19:25
USD 84.74
EUR 100.38
RUB 1.16
Общество

Афиша Бишкека на выходные: выставки и опера-дастан

Театр

4 сентября. Спектакль «Аккорд»

«Аккорд» — это репрезентация уникального опыта исследования о жизни художников в Таджикистане через воспоминания о гражданской войне 1990-х. Спектакль передает опыт того, как война оставляет отпечаток не только в повседневной жизни, но и в сфере культуры и искусства.

Культурный центр «Кудук», 19.00.

5 сентября. Опера-дастан «Ак-Мөөр»

Драма повествует о трагической истории любви красавицы Ак-Мөөр и простого джигита Болота. Козни и происки коварного и злобного богача Жантай-хана приводят к смерти влюбленных. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

4 сентября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

4-5 сентября. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-17.00.

3-17 сентября. Выставка Сабиджана Бабаджанова

Выставку к своему 80-летию заслуженный работник культуры Кыргызской Республики, художник Сабиджан Бабаджанов решил назвать «Возвращение».

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-17.00.

26 августа — 14 сентября. Выставка «Мой любимый Кыргызстан»

Это первая экспозиция из цикла тематических выставок, посвященных 30-летию независимости Кыргызстана.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

26 августа — 5 сентября. Выставка-ярмарка

Это временный магазин-выставка товаров, целью которого являются привлечение внимания потенциальных покупателей и повышение продаж продукции женщин-предпринимателей.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 10.00-20.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205839/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Успейте посмотреть. В Бишкеке прошла национальная премьера фильма «Акыркы көч»
Перенос учебного года. Что посмотреть с детьми в кинотеатрах Бишкека
Афиша Бишкека на неделю: концерты, ярмарки и выставки
Афиша Бишкека на выходные: этнофестиваль, выставки и мастер-классы
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры
Афиша Бишкека на выходные: спектакль, фестиваль и концерты
Участник мировых фестивалей фильм «Акыркы коч» выходит в кыргызский прокат
Афиша Бишкека на неделю: спектакль, выставки и кинопремьеры
Афиша Бишкека на выходные: фестиваль, мастер-класс и выставки
В Бишкеке пройдет выставка картин учеников детских художественных школ России
Популярные новости
Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. Почему &laquo;Аламедин-1&raquo;, &laquo;Юг-2&raquo;, и&nbsp;где первый и&nbsp;второй микрорайоны Фрунзе — Бишкек. Почему «Аламедин-1», «Юг-2», и где первый и второй микрорайоны
Клановость и&nbsp;нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан Клановость и нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан
Кыргызстан заблокировал выдачу виз гражданам Пакистана и&nbsp;еще трех стран Кыргызстан заблокировал выдачу виз гражданам Пакистана и еще трех стран
Бишкекчане могут бесплатно пройти медосмотр, ЭКГ и&nbsp;УЗИ Бишкекчане могут бесплатно пройти медосмотр, ЭКГ и УЗИ
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; запустило в&nbsp;тестовом режиме ряд соцпроектов ОАО «Кыргызтелеком» запустило в тестовом режиме ряд соцпроектов
Кто выиграл квартиру в&nbsp;Бишкеке? Объявлен победитель акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Кто выиграл квартиру в Бишкеке? Объявлен победитель акции «Счастливый ключ»
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок Купите газовый котел и получите газ в подарок
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
3 сентября, пятница
19:19
Глава Уч-Коргонского айыл окмоту задолжал за свет более 200 тысяч сомов Глава Уч-Коргонского айыл окмоту задолжал за свет более...
19:00
Афиша Бишкека на выходные: выставки и опера-дастан
18:46
В Баткенской области пограничники задержали контрабанду на 400 тысяч сомов
18:30
4 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
Штрафы за уличные драки в России увеличат из-за частых столкновений мигрантов