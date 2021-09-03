Афиша Бишкека на выходные: выставки и опера-дастан

Театр
4 сентября. Спектакль «Аккорд»
«Аккорд» — это репрезентация уникального опыта исследования о жизни художников в Таджикистане через воспоминания о гражданской войне 1990-х. Спектакль передает опыт того, как война оставляет отпечаток не только в повседневной жизни, но и в сфере культуры и искусства.
Культурный центр «Кудук», 19.00.
5 сентября. Опера-дастан «Ак-Мөөр»
Драма повествует о трагической истории любви красавицы Ак-Мөөр и простого джигита Болота. Козни и происки коварного и злобного богача Жантай-хана приводят к смерти влюбленных. Подробнее
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
Выставки, ярмарки
4 сентября. Выставка кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.
4-5 сентября. Постоянные выставки
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-17.00.
3-17 сентября. Выставка Сабиджана Бабаджанова
Выставку к своему 80-летию заслуженный работник культуры Кыргызской Республики, художник Сабиджан Бабаджанов решил назвать «Возвращение».
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-17.00.
26 августа — 14 сентября. Выставка «Мой любимый Кыргызстан»
Это первая экспозиция из цикла тематических выставок, посвященных 30-летию независимости Кыргызстана.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.
26 августа — 5 сентября. Выставка-ярмарка
Это временный магазин-выставка товаров, целью которого являются привлечение внимания потенциальных покупателей и повышение продаж продукции женщин-предпринимателей.
ТРЦ «Дордой-Плаза», 10.00-20.00.