Афиша Бишкека на выходные: выставки и опера-дастан

Театр

4 сентября. Спектакль «Аккорд»

«Аккорд» — это репрезентация уникального опыта исследования о жизни художников в Таджикистане через воспоминания о гражданской войне 1990-х. Спектакль передает опыт того, как война оставляет отпечаток не только в повседневной жизни, но и в сфере культуры и искусства.

Культурный центр «Кудук», 19.00.

5 сентября. Опера-дастан «Ак-Мөөр»

Драма повествует о трагической истории любви красавицы Ак-Мөөр и простого джигита Болота. Козни и происки коварного и злобного богача Жантай-хана приводят к смерти влюбленных. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

4 сентября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

4-5 сентября. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-17.00.

3-17 сентября. Выставка Сабиджана Бабаджанова

Выставку к своему 80-летию заслуженный работник культуры Кыргызской Республики, художник Сабиджан Бабаджанов решил назвать «Возвращение».

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-17.00.

26 августа — 14 сентября. Выставка «Мой любимый Кыргызстан»

Это первая экспозиция из цикла тематических выставок, посвященных 30-летию независимости Кыргызстана.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

26 августа — 5 сентября. Выставка-ярмарка

Это временный магазин-выставка товаров, целью которого являются привлечение внимания потенциальных покупателей и повышение продаж продукции женщин-предпринимателей.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 10.00-20.00.