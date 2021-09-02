Для зараженных COVID-19 свободны 249 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 249 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 2 сентября:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 23;
- Национальный центр фтизиатрии — 29;
- Национальный хирургический центр — 7;
- Городская клиническая больница № 6 — 38;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 44;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 95;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 13.
С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 176 тысяч 18 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.