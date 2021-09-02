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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 249 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 249 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 2 сентября:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 23;
  • Национальный центр фтизиатрии — 29;
  • Национальный хирургический центр — 7;
  • Городская клиническая больница № 6 — 38;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 44;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 95;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 13.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 176 тысяч 18 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205817/
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