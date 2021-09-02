Для зараженных COVID-19 свободны 249 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 249 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 2 сентября:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 23;

Национальный центр фтизиатрии — 29;

Национальный хирургический центр — 7;

Городская клиническая больница № 6 — 38;

Национальный центр кардиологии и терапии — 44;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 95;

Национальный центр онкологии и гематологии — 13.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 176 тысяч 18 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.