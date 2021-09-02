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Общество

В Бишкеке откроется выставка, посвященная 80-летию Сабиджана Бабаджанова

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева завтра откроется персональная выставка Сабиджана Бабаджанова. Об этом 24.kg сообщили в музее.

Выставку к своему 80-летию заслуженный работник культуры Кыргызской Республики, художник Сабиджан Бабаджанов решил назвать «Возвращение».

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На выставке много новых работ, серии картин, представляющие собой философские притчи: «Мгновения жизни», «Гончарный круг мироздания», «На Великом шелковом пути». Поклонники обязательно увидят любимые полотна из циклов «Уходящий караван», «Тайны турфанских пещер. Тысячи будд», «Каллиграфия пустыни».

«А еще художник вернет наш взгляд к своим ранним работам, на которых нарочитая небрежность его кисти только добавляет экспрессии пейзажам и натюрмортам. Картины художника все как одна обращены в будущее. Он сам иронизирует: «Все мои работы можно назвать «Вечность». Вероятно, потому что в каждой из них скрыты философский подтекст, вопросы о самом главном, которые мастер адресует себе и нам», — отметили организаторы.

Сабиджан Бабаджанов — график, дизайнер, заслуженный деятель культуры Кыргызстана. Член Союза художников СССР и Кыргызской Республики. С 1964 года — участник республиканских, всесоюзных и международных выставок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205802/
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