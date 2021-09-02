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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 218,3 миллиона, умерли более 4,5 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 743 тысячи 944 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 218 миллионов 376 тысяч 489 человек. Больше всего зараженных в США (39 миллионов 395 тысяч 666), Индии (32 миллиона 810 тысяч 845), Бразилии (20 миллионов 804 тысячи 215), Франции (6 миллионов 868 тысяч 59), Великобритании (6 миллионов 856 тысяч 933), России (6 миллионов 838 тысяч 652), Турции (6 миллионов 412 тысяч 247), Аргентине (5 миллионов 190 тысяч 948), Иране (5 миллионов 25 тысяч 233), Колумбии (4 миллиона 911 тысяч 82), Испании (4 миллиона 861 тысяча 883), Италии (4 миллиона 546 тысяч 487) и Германии (3 миллиона 979 тысяч 839).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 518 тысяч 377. За сутки показатель вырос на 24 тысячи 95 человек. В том числе в США всего скончались 642 тысячи 82 человека, Бразилии — 581 тысяча 150, Индии — 439 тысяч 20, Мексике — 260 тысяч 503, России — 180 тысяч 781, Великобритании — 133 тысячи 66 и Италии — 129 тысяч 290.

В Кыргызстане зарегистрировали 176 тысяч 18 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 868 тысяч 921, Узбекистане — 157 тысяч 136, Таджикистане — 16 тысяч 852.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205773/
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