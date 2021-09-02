В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 1 тысяча 864 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 910 пациентов, в больницах — 954. В том числе 84 человека — в крайне тяжелом состоянии, 247 — в тяжелом. Состояние 620 больных (или 64,9 процента) оценивают как средней тяжести, только три пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 102 человека, из них в Бишкеке — 24, Чуйской области — 35, Ошской — 4, Таласской — 2, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 17, Джалал-Абадской — 8, Баткенской — 8.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 170 тысяч 169 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.