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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 292 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 293 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 1 сентября:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 27;
  • Национальный центр фтизиатрии — 26;
  • Национальный хирургический центр — 4;
  • Городская клиническая больница № 6 — 37;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 40;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 95;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 12;
  • Чуйская областная объединенная больница — 51.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 175 тысяч 876 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205689/
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