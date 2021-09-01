Для зараженных COVID-19 свободны 292 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 293 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 1 сентября:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 27;

Национальный центр фтизиатрии — 26;

Национальный хирургический центр — 4;

Городская клиническая больница № 6 — 37;

Национальный центр кардиологии и терапии — 40;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 95;

Национальный центр онкологии и гематологии — 12;

Чуйская областная объединенная больница — 51.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 175 тысяч 876 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.