Для зараженных COVID-19 свободны 292 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 293 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 1 сентября:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 27;
- Национальный центр фтизиатрии — 26;
- Национальный хирургический центр — 4;
- Городская клиническая больница № 6 — 37;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 40;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 95;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 12;
- Чуйская областная объединенная больница — 51.
С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 175 тысяч 876 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.