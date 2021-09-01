COVID-19 в мире. Заразились более 217,6 миллиона, умерли более 4,5 миллиона

За последние пять суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 3 миллиона 58 тысяч 407 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 217 миллионов 632 тысячи 545 человек. Больше всего зараженных в США (39 миллионов 197 тысяч 606), Индии (32 миллиона 768 тысяч 880), Бразилии (20 миллионов 776 тысяч 870), Франции (6 миллионов 834 тысячи 858), Великобритании (6 миллионов 821 тысяча 356), России (6 миллионов 820 тысяч 697), Турции (6 миллионов 366 тысяч 408), Аргентине (5 миллионов 185 тысяч 620), Иране (4 миллиона 992 тысячи 63), Колумбии (4 миллиона 909 тысяч 86), Испании (4 миллиона 855 тысяч 65), Италии (4 миллиона 539 тысяч 991) и Германии (3 миллиона 955 тысяч 434).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 518 тысяч 377. За пять суток показатель вырос на 44 тысячи 453 человека. В том числе в США всего скончались 640 тысяч 89 человек, Бразилии — 580 тысяч 413, Индии — 438 тысяч 560, Мексике — 259 тысяч 326, России — 180 тысяч 9, Великобритании — 132 тысячи 859 и Италии — 129 тысяч 221.

В Кыргызстане зарегистрировали 175 тысяч 876 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 863 тысячи 523, Узбекистане — 156 тысяч 394, Таджикистане — 16 тысяч 852.