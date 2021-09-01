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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ начала отслеживать еще один штамм коронавируса

ВОЗ внесла колумбийский штамм коронавируса в список вариантов, представляющих интерес, и присвоила ему греческий идентификатор «мю». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на реестр организации.

По его данным, этот штамм впервые обнаружили в Колумбии в январе 2021 года. С тех пор по всему миру зафиксировано более 3 тысяч 700 случаев заражения этим вариантом, прежде всего в странах Центральной и Латинской Америки, а также США.

Этот вариант имеет как новые, так и уже известные мутации коронавируса, отмечается в исследовании.

В список представляющих интерес штаммов ВОЗ попадают варианты коронавируса, заражения которыми регистрируются все чаще и на все более обширной территории, при этом имеется прогноз или подтвержденные данные о способности их мутаций менять свойства коронавируса. Сейчас, помимо мю, в нее входят четыре штамма — эта (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), йота (США), каппа (Индия) и лямбда (Перу).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205638/
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