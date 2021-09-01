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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеет 1 тысяча 831 человек, 370 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 1 тысяча 831 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 795 пациентов, в больницах — 1 тысяча 36. В том числе 90 человек — в крайне тяжелом состоянии, 280 — в тяжелом. Состояние 663 больных (или 63,9 процента) оценивают как средней тяжести, только три пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 290 человек, из них в Бишкеке — 64, Оше — 3, Чуйской области — 49, Ошской — 11, Таласской — 12, Нарынской — 23, Иссык-Кульской — 75, Джалал-Абадской — 29, Баткенской — 24.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 170 тысяч 67 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205635/
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