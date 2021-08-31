День независимости. Ветерану Вооруженных сил стало плохо на параде

Ветерану Вооруженных сил стало плохо на параде на площади в Бишкеке в честь Дня независимости Кыргызстана. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Центре экстренной медицинской помощи столицы.

«Пожилой человек почувствовал себя плохо и на какое-то время потерял сознание. Дежурившие на месте врачи осмотрели его и оказали необходимую помощь», — уточнили в центре.

Напомним, сегодня на площади Ала-Тоо в Бишкеке состоялось празднование 30-летия независимости Кыргызстана. По центру столицы прошли парадные расчеты из военнослужащих и тяжелой техники.