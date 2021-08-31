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Общество

Ультрамарафон прапорщика Нацгвардии завершился сегодня на площади Ала-Тоо

Прапорщик Национальной гвардии Кайратбек Рапиев сегодня в полдень завершил ультрамарафон на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке.

По данным пресс-службы Министерства обороны, на финишной черте марафонца встречали командующий и личный состав Нацгвардии Талант Эргешов, а также бишкекчане и гости столицы.

«Несмотря на сложные климатические условия в районах Суусамыр, Тоо-Ашуу, сомнение отдельных граждан, цель, поставленная военнослужащим, достигнута. Такой забег требует не только высокой физической подготовленности, но и морально-волевых качеств, так как марафонский бег считается одним из трудных дисциплин легкой атлетики. Этот ультрамарафон — еще одно доказательство того, что военнослужащие Вооруженных сил КР всесторонне подготовлены и наша родина под надежной защитой», — отмечает пресс-служба ведомства.

Напомним, Кайратбек Рапиев посвятил свой забег 30-летию независимости Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205621/
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