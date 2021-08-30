День независимости. В Бишкеке будут перекрыты некоторые улицы

В связи с организацией парада 31 августа в Бишкеке с 2.00 будут закрыты Старая площадь и главная площадь Ала-Тоо. Об этом сообщает мэрия города.

По ее данным, закроют и проспект Чуй от улицы Орозбекова до бульвара Эркиндик, улицу Абдумомунова от улицы Орозбекова до бульвара Эркиндик.

Во время следования военной техники также будут закрыты улица Валиханова, проспект Чуй, улицы Тыныстанова, Гоголя, площадь Ала-Тоо, пересечение проспекта Чуй и улицы Фучика, улица Профсоюзная.

Столичный муниципалитет приносит свои извинения за временные неудобства.