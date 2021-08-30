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Общество
Сюжет: COVID-19

За последнюю неделю после заражения коронавирусом умерли 35 человек

За неделю, с 24 по 30 августа, в Кыргызстане от коронавирусной инфекции умерли 35 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социального развития.

Отмечается, что это на три случая меньше, чем с 17 по 23 августа. При этом большинство летальных исходов зарегистрировано в Бишкеке (21) и Чуйской области (8). Три случая зарегистрировано в Иссык-Кульской области, два — в Джалал-Абадской и один — в Нарынской.

За прошедшую неделю в Оше, Ошской, Таласской и Баткенской областях не зафиксировано ни одного летального исхода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205574/
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