В Бишкеке закроют отрезок улицы Ленской: будут ремонтировать канализацию

В столице закроют отрезок улицы Ленской от улицы Фучика до БЧК. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, причина закрытия — строительство магистрального канализационного коллектора, который будет построен по проекту «Реализация систем водоснабжения и канализации города Бишкек».

Коллектор строится для разгрузки существующей системы канализации и для подключения новых абонентов, что позволит улучшить экологическую ситуацию в столице. Жители этой улицы также смогут подключиться к центральной канализации.