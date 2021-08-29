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Общество

В Бишкеке закроют отрезок улицы Ленской: будут ремонтировать канализацию

В столице закроют отрезок улицы Ленской от улицы Фучика до БЧК. Об этом сообщает мэрия Бишкека.
 
По ее данным, причина закрытия — строительство магистрального канализационного коллектора, который будет построен по проекту «Реализация систем водоснабжения и канализации города Бишкек».
 
Коллектор строится для разгрузки существующей системы канализации и для подключения новых абонентов, что позволит улучшить экологическую ситуацию в столице. Жители этой улицы также смогут подключиться к центральной канализации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205537/
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