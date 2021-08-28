В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 2 тысячи 502 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 1 тысяча 333 пациента, в больницах — 1 тысяча 169. В том числе 112 человек — в крайне тяжелом состоянии, 327 — в тяжелом. Состояние 734 больных (или 61,9 процента) оценивают как средней тяжести, только три пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровел 371 пациент, из них в Бишкеке — 154, Оше — 4, Чуйской области —78, Ошской — 3, Таласской — 3, Нарынской — 13, Иссык-Кульской — 76, Джалал-Абадской — 19, Баткенской — 21.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 168 тысяч 769 пациентов.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.