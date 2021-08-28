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Общество

Установлены льготные сроки службы для исчисления пенсии

Кабинет министров Кыргызстана принял решение о льготном исчислении сроков службы для назначения пенсии и исчисления процентной надбавки за выслугу лет. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Решение принято для обеспечения социальных гарантий и дополнительного стимулирования военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел.

В соответствии с принятым решением военнослужащим ВВ (кроме военнослужащих срочной военной службы) один месяц службы будет исчисляться за полтора месяца. Тем, кто проходит службу в воинских частях, учреждениях и подразделениях, постоянно дислоцируемых в Баткенской области, один месяц службы будет исчисляться за два.

Постановление принято в соответствии с поручением президента, озвученном на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Внутренних войск Министерства внутренних дел страны.

Решение вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205459/
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