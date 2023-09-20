Смертельное ДТП. Дело военнослужащего Внутренних войск передано в суд

Уголовное дело о ДТП со смертельным исходом, совершенном военнослужащим Внутренних войск, передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР.

«Военнослужащий взят под стражу. Он содержится на гауптвахте. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, военнослужащий Внутренних войск МВД насмерть сбил двух пешеходов. ДТП произошло 5 июля примерно в 22.00. По предварительным данным, водитель Mercedes был пьян.