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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 227 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 227 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 27 августа:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 43;
  • Национальный центр фтизиатрии — 11;
  • Городская клиническая больница № 6 — 43;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 37;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 36;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 12;
  • Чуйская областная объединенная больница — 45.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 175 тысяч 9 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205448/
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