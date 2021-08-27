Для зараженных COVID-19 свободны 227 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 227 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 27 августа:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 43;

Национальный центр фтизиатрии — 11;

Городская клиническая больница № 6 — 43;

Национальный центр кардиологии и терапии — 37;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 36;

Национальный центр онкологии и гематологии — 12;

Чуйская областная объединенная больница — 45.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 175 тысяч 9 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.