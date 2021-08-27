Китай оказал помощь школам в Баткенской области, пострадавшим при конфликте

В Баткенской области пострадавшим во время конфликта на границе школам подарили учебное оборудование и школьные принадлежности. Об этом сообщили в посольстве Китая в Кыргызстане.

Фото Посольства Китая в Кыргызстане. Гумпомощь для двух школ

По его данным, посол Ду Дэвэнь поздравила Кыргызстан с 30-летием независимости и отметила, что две страны являются добрыми соседями, хорошими друзьями и надежными партнерами.

«Это еще раз показывает дружбу между китайским и кыргызским народами. Уверена, что помощь поспособствует улучшению условий обучения в приграничных школах и повышению качества образования», — сказала она.

Гуманитарная помощь от китайского Комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, оказанная двум приграничным школам, включает в себя два смарт-телевизора, четыре ноутбука и 100 школьных рюкзаков.