20:57
USD 84.70
EUR 99.60
RUB 1.14
Общество

Китай оказал помощь школам в Баткенской области, пострадавшим при конфликте

В Баткенской области пострадавшим во время конфликта на границе школам подарили учебное оборудование и школьные принадлежности. Об этом сообщили в посольстве Китая в Кыргызстане.

Посольства Китая в Кыргызстане
Фото Посольства Китая в Кыргызстане. Гумпомощь для двух школ

По его данным, посол Ду Дэвэнь поздравила Кыргызстан с 30-летием независимости и отметила, что две страны являются добрыми соседями, хорошими друзьями и надежными партнерами.

«Это еще раз показывает дружбу между китайским и кыргызским народами. Уверена, что помощь поспособствует улучшению условий обучения в приграничных школах и повышению качества образования», — сказала она.

Гуманитарная помощь от китайского Комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, оказанная двум приграничным школам, включает в себя два смарт-телевизора, четыре ноутбука и 100 школьных рюкзаков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205447/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
В селе Голбо Баткенской области появилась новая школа
Ситуация на границе. Таджикистан прекратил работу по обустройству траншей
Машину кыргызстанцев закидали камнями. Начато расследование инцидента на границе
Ситуация на границе. Таджикская сторона вновь начала копать траншеи
Ситуация на границе. Неизвестные закидали камнями машины кыргызстанцев
Комиксы, гимнастика, йога. Учителей готовят к возвращению в школы после COVID-19
В Бишкеке в жилом массиве «Ак-Ордо» построят новую школу и детсад
В Лейлекском районе женщина после побоев покончила с собой. Мужа осудили
Окопы на границе. Таджикистан прекратил работы и зарыл выкопанное
Садыр Жапаров выступил против сбора взносов в школах. Категорически
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват&nbsp;&mdash; тоже депутат В Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват — тоже депутат
Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана
Студенты из&nbsp;Пакистана вышли на&nbsp;митинг. Требуют вернуть им&nbsp;документы Студенты из Пакистана вышли на митинг. Требуют вернуть им документы
Потянуло на&nbsp;поэзию. Флешмоб-пародию на&nbsp;видео Камчыбека Ташиева запустили в&nbsp;Сети Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети
Бизнес
О! подготовил сразу несколько акций ко&nbsp;Дню независимости! О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!
Акция ко&nbsp;Дню независимости! Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и&nbsp;в&nbsp;выходные дни Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и в выходные дни
Путь в&nbsp;никуда: как государство убивает алкогольный и&nbsp;табачный рынки Кыргызстана Путь в никуда: как государство убивает алкогольный и табачный рынки Кыргызстана
27 августа, пятница
20:40
Китай оказал помощь школам в Баткенской области, пострадавшим при конфликте Китай оказал помощь школам в Баткенской области, постра...
20:21
Завтра в городе Ош пройдет субботник
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:47
Объем взаимной торговли в ЕАЭС вырос почти на 32 процента
19:32
Гулял во дворе клиники. Василия Дашкова вернули в СИЗО ГКНБ