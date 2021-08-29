Неделя-24. Под домашний арест за 50 миллионов сомов и ложная информация в законе

Президент Садыр Жапаров все-таки подписал скандальный Закон депутата Гульшат Асылбаевой «О защите от недостоверной (ложной) информации». Власти считают, что закон устанавливает дополнительные гарантии защиты каждого через личное обращение к владельцам информационных ресурсов, на защиту от распространения информации, не соответствующей действительности. В обществе же многие уверены, что это очередное наступление на свободу слова в стране.

Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев смог выйти из СИЗО ГКНБ, где отсидел несколько месяцев, заплатив 50 миллионов сомов. Теперь он находится под домашним арестом. По данным ГКНБ, бывший чиновник погасил часть нанесенного ущерба. Его обвиняют в незаконном обогащении. Кроме того, по версии следствия, Мухаммедкалый Абылгазиев, будучи премьер-министром, подписал постановление, по которому ЗАО «Кумтор Голд Компани» дополнительно предоставили территории для геологоразведки и добычи золота.

Фото из интернета. Повый мэр Бишкека Айбек Джунушалиев

Бишкек после череды назначений и. о. и их отставок получил нового мэра. Им стал Айбек Джунушалиев. Его кандидатуру поддержали 43 из 45 депутатов Бишкекского горкенеша. Ранее он был первым заместителем председателя кабинета министров, на эту должность его назначили 20 мая 2021 года.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Когда от идей Акылбека Жапарова бизнес хватается за голову

Фото 24.kg. Министр экономики и финансов Акылбек Жапаров

Экс-депутат Жогорку Кенеша, а ныне министр экономики и финансов Акылбек Жапаров просто поражает идеями. У чиновника есть четкое представление, как должна работать экономика. Только вот инициативы все чаще заканчиваются скандалами. Редакция 24.kg собрала самые сомнительные идеи заместителя председателя кабинета министров.

Выборы парламента вновь могут закончиться скандалом

По новому избирательному законодательству в Кыргызстане введена смешанная система выборов — мажоритарно-пропорциональная. Сокращается и число депутатов до 90 человек. 54 из них избираются по партийным спискам, 36 — по одномандатным округам. Эксперты опасаются, что преференциальное голосование, то есть открытые списки, приведет к нарушению квотирования. В седьмом созыве может не оказаться 30 процентов женщин. Людям с инвалидностью, представителям этнических меньшинств, молодежи и вовсе придется похоронить мечту о депутатском мандате. Подробнее о ситуации в материале «Выборы-2021: почему новая избирательная кампания тоже может стать скандальной».

Интеграция в ЕАЭС: проблемы и перспективы

Фото из интернета. Страны ЕАЭС согласны, что в последнее время интеграция буксует

В Чолпон-Ате прошло очередное заседание Евразийского межправительственного совета. После долгого перерыва, связанного с пандемией COVID-19, высокопоставленные персоны ЕАЭС впервые собрались в очном формате. Премьер-министры стран союза обсуждали влияние пандемии на экономику ЕАЭС, имеющиеся проблемы и пути их решения. Подробнее в материале «Евразийская интеграция: риски пандемии, барьеры и плюсы для Кыргызстана».

На прошлой неделе на Иссык-Куле прошел очередной кыргызско-российский бизнес-форум. Это первое крупное мероприятие в очном формате за два года. Более 300 участников обсуждали новые вызовы и возможности в ЕАЭС, подписывали контракты и делали важные заявления. Подробнее — «Совместный бизнес Кыргызстана и России. Что есть, а что мешает развитию».

Как кыргызстанец нашел свой рай на Земле

Фото Эсена Турусбекова. С младшей дочерью в один из первых выходных дней в Дакке

Наш соотечественник Эсен Турусбеков работает в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ). Он специалист по чрезвычайным ситуациям. Два года назад вместе с семьей переехал в Дакку — столицу Народной Республики Бангладеш. В интервью 24.kg Эсен Турусбеков рассказал, почему предпочел работать в международных организациях, что поразило в культуре бенгальцев и где на самом деле находится райское место на Земле.

Десять громких ЧП в армии

Очередной инцидент произошел в армии. В Джалал-Абаде солдат срочник Погранслужбы ГКНБ ранил себя в грудь из автомата Калашникова. По официальной версии ведомства, военнослужащий так решил уклониться от службы. Истинные причины поступка еще предстоит выяснить Военной прокуратуре и милиции, которые начали расследование по факту. 24.kg решило напомнить о самых громких историях в армии, произошедших за неполный год.

Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg

Фото Жениша Омурзакова. Джайлоо Кол-Тетири, Нарынская область

Лето, к сожалению, катится к закату. Так что тем, кто еще не успел побывать на Иссык-Куле, выбраться в горы, стоит поторопиться. Авторы же нашей рубрики это уже сделали, а потому с их помощью мы вновь отправляемся любоваться красотами Кыргызстана. Подробнее — «Мгновения жизни. Живописное нарынское джайлоо и Белогорский водопад».

Как прийти в себя после коронавируса

В Кыргызстане закончился пик третьей волны коронавируса. Многие переболевшие боятся повторно заразиться, особенно в осенне-зимний период. Что делать — принимать витамины, закаляться или надеяться на свой иммунитет? Как пройти реабилитацию после болезни и подготовиться к сезону ОРВИ и ОРЗ, 24.kg рассказала кандидат медицинских наук, профессор, специалист доказательной медицины Аида Зурдинова