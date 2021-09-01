В Бишкеке 1 сентября небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День уменьшился до 13 часов 12 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Шаты, Береке, Жетиген, Исакеева);

9.00-18.00 — отрезки улиц Баялинова, Исанова, Юго-западный район, Руставелли, Гагарина, Тимура Фрунзе, проспекта Айтматова, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-39 — Чуй-45), переулки Волжский, Джеты-Огузский;

9.30-17.00 — отрезки улиц Медерова, Жукеева-Пудовкина, Суванбердиева, Скрябина, переулок Ангарский;

9.30-17.20 — улица Тыныстанова, 4а;

9.30-18.30 — жилмассив «Бакай-Ата», улицы Молодежная, 44, Саратовская, Веселая, Пионерская, Пархоменко.

У кого намечается той

Улук-Бек Бектурганов

Родился 1 сентября 1975 года. Заместитель министра здравоохранения и социального развития КР, главный санитарный врач.

Абдес Анарбеков

Родился 1 сентября 1984 года. И. о. руководителя аппарата мэрии Бишкека.

Памятные даты

День знаний

1 сентября — праздник начала нового учебного года во многих странах бывшего Советского Союза.

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.

Напомним, в Кыргызстане с 2021-го учебный год будет начинаться с 15 сентября.

Появилась передача «Спокойной ночи, малыши!»

В СССР 1 сентября 1964 года на телеэкранах появилась передача «Спокойной ночи, малыши!».

В создании программы принимали участие Александр Курляндский, Эдуард Успенский, Роман Сеф и другие. Создатели программы долго спорили о названии. Вариантов было несколько: «Вечерняя сказка», «Спокойной ночи», «Сказка на ночь», «В гостях у волшебного человечка Тик-Так». Но накануне первого эфира у программы нашлось название: «Спокойной ночи, малыши!».

Первые выпуски были исполнены в виде картинок с закадровым текстом. Затем появились кукольные спектакли и небольшие пьесы, в которых играли артисты МХАТа и Театра сатиры. В кукольных спектаклях действовали Буратино и заяц Тепа (первые герои передачи), куклы Шустрик и Мямлик.

Позднее появились другие кукольные персонажи — пес Филя, зайка Степашка, поросенок Хрюша, ворона Каркуша, кот Цап Царапыч, ежик Чучуня, мальчик Ерошка и другие.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Исабек Исаков

Родился 1 сентября 1933 года в совхозе Тендик Нарынской области. Заслуженный деятель культуры КР, поэт, писатель и журналист.

Сборник первых произведений «Ороз менен короз» издан в 1959 году, посвящен детской аудитории. В 1960-м выходит сборник рассказов «Турсундун тамашасы». На русском языке творчество мастера представлено книгами «Песня о земле», «Путь жизни», «Светлый путь», «Дорога жизни», «Юные годы» и другими.

Его произведения переведены на русский, украинский, казахский, узбекский, таджикский, эстонский, азербайджанский и другие языки. На многие его стихи разными авторами созданы музыкальные произведения.

Исабек Исаков является одним из известных переводчиков.

Видное место в его творческой жизни занимала журналистика. Он автор многих очерков, публицистических статей и материалов.

В 1959 году избран членом Союза журналистов СССР, в 1963 году — членом Союза писателей СССР.

Умер 27 декабря 2014 года.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

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