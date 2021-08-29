В Бишкеке 29 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День уменьшился до 13 часов 20 минут.

У кого намечается той

Акылбек Ибраев

Родился 29 августа 1968 года в селе Кок-Джар Нарынской области. Заместитель министра обороны КР.

Памятные даты

День работника угольной промышленности Кыргызской Республики

В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд — залог успешного развития экономики.

Профессиональный праздник День работника угольной промышленности Кыргызстана (День шахтера) установлен в Кыргызстане 4 августа 1995 года.

Кыргызстан имеет ограниченные ресурсы нефти и газа, и уголь является основным топливом.

Угольная отрасль — составная часть промышленности Кыргызстана, включающая комплекс организационных, технических и технологических процессов, связанных с поиском, разведкой, хранением, переработкой, транспортировкой и продажей угля и продуктов его переработки. К настоящему времени известно около 70 месторождений и углепроявлений.

Продемонстрирована первая электроплита

Фото из интернета. Мобильная индукционная плита от Electrolux

В 1883 году Томас Ахерн продемонстрировал, как можно готовить пищу с использованием свойств электрического тока. Сложно сказать, как выглядела эта плита, так как сам Ахерн забыл о своем изобретении на 9 лет.

В 1892-м в отеле Windsor в Оттаве был прием в честь дорогих гостей, и там Томас Ахерн представил свое изобретение второй раз. Канадская пресса тогда писала: «Ужин приготовили при помощи прирученных молний».

И тут бы заговорить о новом мировом открытии, но о нем опять благополучно забыли. Да и сам Ахерн не развивал свое изобретение и тем более не поставил его в производство.

За него это сделал в 1908 году немец Эмиль Ратенау, который сразу же запустил электроплиты в массовое производство.

Запатентован мотоцикл

Фото Стивена Ханафина. Мотоцикл Даймлера с двигателем внутреннего сгорания 1885 года

В 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл.

Готлиб Даймлер с 1872-го занимался созданием двигателя внутреннего сгорания. Десять лет спустя с Вильгельмом Майбахом основал фирму, которая к 1885 году довела двигатель до готового образца.

Оставалось лишь найти подходящую машину для его установки. И Готлиб не нашел ничего лучшего, чем велосипед. Вот это чудо с двигателем внутреннего сгорания он и запатентовал под ужасающим названием «Повозка для верховой езды с керосиновым двигателем».

Фото из интернета. Harley-Davidson Sportster 1200

Но патент мог бы так и остаться на бумаге, если бы в дело не включился сын изобретателя Адольф Даймлер, который собрал первый экземпляр прадедушки мотоцикла. На поездку отважился Майбах. Его долго не было. После возвращения Вильгельм воскликнул: «Это не машина, это костедробилка. Я вас поздравляю!».

Куда сходить

Культура

в ЦУМ-2 проходит школьная ярмарка;

выставки открыты в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

на аллее возле кинотеатра «Ала-Тоо» проходит международный фестиваль традиционной культуры и ремесел «Оймо-2021».

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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