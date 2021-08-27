Конфликт на границе. Для 886 детей из пострадавших сел устроили каникулы

Несовершеннолетние жители сел, пострадавших во время конфликта на границе, отдохнули и прошли реабилитацию в детских лагерях. Об этом на пресс-конференции сообщила первый замминистра здравоохранения и соцразвития Ализа Солтонбекова.

По ее словам, всего на отдых съездили 886 детей. Из них 399 провели каникулы на Иссык-Куле, остальные в детских лагерях Баткенской области. «На эти цели были выделены средства из республиканского бюджета, также посильную помощь оказали спонсоры», — сказала Ализа Солтонбекова, не уточнив сумму оказанной помощи.

Замминистра добавила, что ведется работа по привлечению безработных к реконструкции и строительству социальных объектов, разрушенных и пострадавших во время конфликта 28-29 апреля.

«К очистке сожженных домов, территорий привлечены 430 безработных», — заключила Ализа Солтонбекова.

Напомним, конфликт на границе начался 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В ходе конфликта пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента