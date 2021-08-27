В мэрии Бишкека обсудили предстоящий отопительный сезон

В мэрии Бишкека прошло очередное заседание оперативного штаба по подготовке к предстоящему отопительному периоду. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отмечается, что Бишкектеплоэнерго подготовило 56 котельных. Организацию еще 10 котельных завершат до 1 октября.

ОсОО «Газпром Кыргызстан» выполнило строительство магистральных газопроводов в 25 жилых массивах города. В этом году планируется газифицировать два жилмассива — «Алтын-Ордо» и «Рухий-Мурас». Уже закончили строительно-монтажные работы газораспределительных сетей в первом.

Мэрией совместно с ОАО «Северэлектро» разработан план мероприятий по соблюдению лимитов потребления электрической энергии и мощности по Бишкеку на 2021 год.

По итогам заседания управлению капстроительства поручили до начала учебного года закончить ремонт отопительной системы в образовательных учреждениях, ответственным службам — завершить подготовку в установленный срок.