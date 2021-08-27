10:11
USD 84.70
EUR 99.60
RUB 1.14
Общество

В мэрии Бишкека обсудили предстоящий отопительный сезон

В мэрии Бишкека прошло очередное заседание оперативного штаба по подготовке к предстоящему отопительному периоду. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отмечается, что Бишкектеплоэнерго подготовило 56 котельных. Организацию еще 10 котельных завершат до 1 октября.

ОсОО «Газпром Кыргызстан» выполнило строительство магистральных газопроводов в 25 жилых массивах города. В этом году планируется газифицировать два жилмассива — «Алтын-Ордо» и «Рухий-Мурас». Уже закончили строительно-монтажные работы газораспределительных сетей в первом.

Мэрией совместно с ОАО «Северэлектро» разработан план мероприятий по соблюдению лимитов потребления электрической энергии и мощности по Бишкеку на 2021 год.

По итогам заседания управлению капстроительства поручили до начала учебного года закончить ремонт отопительной системы в образовательных учреждениях, ответственным службам — завершить подготовку в установленный срок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205356/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Вновь избранный мэр Бишкека пообещал завершить ремонт в школах к 15 сентября
Мэрия Бишкека обещает восстановить раскуроченный асфальт в 8-м микрорайоне
Мэрия Бишкека не смогла объяснить, кто и зачем снес заборы по улице Культегина
Бишкекчане жалуются на некачественную разметку, мэрия взялась исправлять ее
Бизнес-центр вместо сквера. Мэрия прокомментировала жалобу бишкекчан
Как реконструируют дорогу, игнорируя частную собственность местных жителей
В Бишкеке запустили новый автобусный маршрут № 17
В центрах обслуживания населения теперь можно оплачивать налоги
Бишкекскую школу искусств № 7 переведут в более просторное помещение
В Бишкеке в жилом массиве «Ак-Ордо» построят новую школу и детсад
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват&nbsp;&mdash; тоже депутат В Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват — тоже депутат
Потянуло на&nbsp;поэзию. Флешмоб-пародию на&nbsp;видео Камчыбека Ташиева запустили в&nbsp;Сети Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети
Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана
Студенты из&nbsp;Пакистана вышли на&nbsp;митинг. Требуют вернуть им&nbsp;документы Студенты из Пакистана вышли на митинг. Требуют вернуть им документы
Бизнес
Теперь пополнение карт &laquo;Оптима Банка&raquo; через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Теперь пополнение карт «Оптима Банка» через «О!Деньги» без комиссии
Оформляйте и&nbsp;оплачивайте электронный патент в&nbsp;MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
27 августа, пятница
10:10
Арестованный Василий Дашков лежит на лечении в «Бикарде» и свободно гуляет Арестованный Василий Дашков лежит на лечении в «Бикарде...
10:04
Переплыть Иссык-Куль. Владислав Шулико вышел на финишную прямую
10:00
Фейерверки, концерты и застолье. Как Кыргызстан независимость отпразднует
09:59
В мэрии Бишкека обсудили предстоящий отопительный сезон
09:58
Убийство мужчины в Чуйской области. Милиция ответила матери погибшего