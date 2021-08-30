15:51
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще шесть человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли шесть человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, четыре летальных исхода зарегистрировано в Бишкеке и по одному — в Чуйской и Джалал-Абадской областях.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране скончались 2 тысячи 524 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205343/
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились двое медработников
Коронавирусом болеет 2 тысячи 207 человек, 417 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 152 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 175 589
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились пять медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще пять человек
Коронавирусом болеет 2 тысячи 358 человек, 415 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 213 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 175 437
Ученые создали искусственный штамм дельта COVID-19, чтобы испытать его на людях
В Кыргызстане коронавирусом заразились девять медработников
Коронавирусом болеет 2 тысячи 502 человека, 439 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана
Студенты из&nbsp;Пакистана вышли на&nbsp;митинг. Требуют вернуть им&nbsp;документы Студенты из Пакистана вышли на митинг. Требуют вернуть им документы
Неделя-24. Под домашний арест за&nbsp;50&nbsp;миллионов сомов и&nbsp;ложная информация в&nbsp;законе Неделя-24. Под домашний арест за 50 миллионов сомов и ложная информация в законе
Установлены льготные сроки службы для исчисления пенсии Установлены льготные сроки службы для исчисления пенсии
Бизнес
MegaCom: Работаем на&nbsp;благо родины! MegaCom: Работаем на благо родины!
О! подготовил сразу несколько акций ко&nbsp;Дню независимости! О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!
Акция ко&nbsp;Дню независимости! Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и&nbsp;в&nbsp;выходные дни Успейте оплатить налоги! Сделать это можно онлайн и в выходные дни
30 августа, понедельник
15:44
Конкурс по айтышу между кыргызскими и казахскими акынами стартовал в Бишкеке Конкурс по айтышу между кыргызскими и казахскими акынам...
15:22
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились двое медработников
15:20
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще шесть человек
15:18
Коронавирусом болеет 2 тысячи 207 человек, 417 — в тяжелом состоянии
15:14
Посвящаю Дню независимости. Прапорщик Нацгвардии пробежит ультрамарафон