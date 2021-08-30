В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще шесть человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли шесть человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, четыре летальных исхода зарегистрировано в Бишкеке и по одному — в Чуйской и Джалал-Абадской областях.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране скончались 2 тысячи 524 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.