В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 2 тысячи 207 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 1 тысяча 71 пациент, в больницах — 1 тысяча 136. В том числе 102 человека — в крайне тяжелом состоянии, 315 — в тяжелом. Состояние 715 больных (или 62,9 процента) оценивают как средней тяжести, только четыре пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 300 человек, из них в Бишкеке — 114, Оше — 4, Чуйской области — 55, Ошской — 14, Таласской — 11, Нарынской — 18, Иссык-Кульской — 44, Джалал-Абадской — 22, Баткенской — 18.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 169 тысяч 417 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.