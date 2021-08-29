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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились пять медработников

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились пять медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано два случая заражения медиков, в Джалал-Абадской, Баткенской и Таласской областях — по одному .

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны четыре медработника, из домашней изоляции — шесть.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 770, из которых выздоровели 6 тысяч 467 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205336/
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