В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились пять медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано два случая заражения медиков, в Джалал-Абадской, Баткенской и Таласской областях — по одному .

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны четыре медработника, из домашней изоляции — шесть.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 6 тысяч 770, из которых выздоровели 6 тысяч 467 человек.