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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеет 2 тысячи 358 человек, 415 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 2 тысячи 358 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 226 пациентов, в больницах — 1 тысяча 132. В том числе 106 человек — в крайне тяжелом состоянии, 309 — в тяжелом. Состояние 713 больных (или 62,9 процента) оценивают как средней тяжести, только четыре пациента в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 348 человек, из них в Бишкеке — 155, Оше — 5, Чуйской области — 71, Ошской — 2, Таласской — 6, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 67, Джалал-Абадской — 24, Баткенской — 13.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 169 тысяч 117 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205334/
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