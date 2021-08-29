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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 213 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 175 437

В Кыргызстане за сутки выявили 213 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 94 случая, Оше — 6, Чуйской области — 27, Ошской — 4, Таласской — 14, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 45, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 12.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 175 тысяч 437 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205333/
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