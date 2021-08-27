COVID-19 в мире. Заразились более 214,5 миллиона, умерли более 4,4 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 733 тысячи 494 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 214 миллионов 574 тысячи 138 человек. Больше всего зараженных в США (38 миллионов 380 тысяч 22), Индии (32 миллиона 558 тысяч 530), Бразилии (20 миллионов 676 тысяч 561), Франции (6 миллионов 777 тысяч 676), России (6 миллионов 728 тысяч 699), Великобритании (6 миллионов 659 тысяч 916), Турции (6 миллионов 293 тысячи 267), Аргентине (5 миллионов 161 тысяча 926), Колумбии (4 миллиона 899 тысяч 85), Испании (4 миллиона 822 тысячи 320), Италии (4 миллиона 509 тысяч 611), Иране (4 миллиона 833 тысячи 135) и Германии (3 миллиона 923 тысячи 250).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 473 тысяч 924. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 8 человек. В том числе в США всего скончались 633 тысячи 503 человека, Бразилии — 577 тысяч 565, Индии — 436 тысяч 365, Мексике — 256 тысяч 287, России — 176 тысяч 127, Великобритании — 132 тысячи 465 и Италии — 128 тысяч 957.

В Кыргызстане зарегистрировали 175 тысяч 9 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 836 тысяч 736, Узбекистане — 152 тысячи 363, Таджикистане — 16 тысяч 514.