09:55
USD 84.70
EUR 99.60
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека

В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли четыре человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, три летальных исхода зарегистрировано в Бишкеке и один в Иссык-Кульской области.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране скончались 2 тысячи 507 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205325/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились восемь медработников
Коронавирусом болеет 2 тысячи 665 человек, 449 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 196 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 175 009
Исследование. 54 процента кыргызстанцев коронавирус беспокоит очень серьезно
Заражение COVID-19 среди вакцинированных составляет 0,65 процента — ученые
Для зараженных COVID-19 свободны 235 коек в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане пройдет всеобщая акция по вакцинации населения
COVID-19 в мире. Заразились более 213,8 миллиона, умерли более 4,4 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились пять медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще пять человек
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват&nbsp;&mdash; тоже депутат В Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват — тоже депутат
Потянуло на&nbsp;поэзию. Флешмоб-пародию на&nbsp;видео Камчыбека Ташиева запустили в&nbsp;Сети Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети
Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана
Студенты из&nbsp;Пакистана вышли на&nbsp;митинг. Требуют вернуть им&nbsp;документы Студенты из Пакистана вышли на митинг. Требуют вернуть им документы
Бизнес
Теперь пополнение карт &laquo;Оптима Банка&raquo; через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Теперь пополнение карт «Оптима Банка» через «О!Деньги» без комиссии
Оформляйте и&nbsp;оплачивайте электронный патент в&nbsp;MegaPay не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Оформляйте и оплачивайте электронный патент в MegaPay не выходя из дома
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
27 августа, пятница
09:48
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились восемь медработников В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились восемь...
09:47
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
09:46
Коронавирусом болеет 2 тысячи 665 человек, 449 — в тяжелом состоянии
09:44
В КР выявили 196 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 175 009
09:42
Президент Садыр Жапаров подписал закон о выборах