В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 2 тысячи 665 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечится 1 тысяча 481 пациент, в больницах — 1 тысяча 184. В том числе 118 человек — в крайне тяжелом состоянии, 331 — в тяжелом. Состояние 729 больных (или 61,5 процента) оценивают как средней тяжести, только шесть пациентов в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 386 человек, из них в Бишкеке — 168, Оше — 3, Чуйской области — 76, Ошской — 3, Таласской — 4, Нарынской — 16, Иссык-Кульской — 83, Джалал-Абадской — 20, Баткенской — 13.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 168 тысяч 398 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.