В Кыргызстане за сутки выявили 196 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 65 случаев, Оше — 2, Чуйской области — 33, Ошской — 7, Таласской — 10, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 36, Джалал-Абадской — 26, Баткенской — 12.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 175 тысяч 9 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.