Кыргызский театр оперы и балета покажет спектакль «Ак-Мөөр» ко Дню независимости

В Кыргызском театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 5 сентября покажут спектакль Жумакадыра Каниметова «Ак-Мөөр». Об этом в Facebook сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

Либретто оперы-дастан, написанное Акбаром Рыскуловым, основано на одной из известных в народе легенд.

«Ак-Мөөр» повествует о трагической истории любви красавицы Ак-Мөөр и простого джигита Болота. Козни и происки коварного и злобного богача Жантай-хана приводят к смерти влюбленных.

Фото 24.kg. Спектакль «Ак-Мөөр»

Главные партии в спектакле исполняют Айзирек Момунова (Ак-Мөөр), заслуженный артист КР Тилек Найманбаев (Болот), заслуженный артист КР Кайымбек Кускаков (Жантай-хан), заслуженная артистка КР Гульнур Ниязбаева (Кулуйпа), Салима Маматова (Ажал), Бактыгуль Бокоева (Бугу-эне), Мурат Дербишалиев (Жарчы), Анипа Ибраева (Жаштык).

Произведение поставлено режиссером-постановщиком — заслуженным артистом КР Искендером Сартбаевым, художником-постановщиком — народным художником КР Маратбеком Шарафидиновым, балетмейстером Тилеком Кийизбаевым, хормейстером — заслуженным артистом КР Карагулом Тиленчиевым.

За дирижерским пультом — автор сочинения, народный артист КР Жумакадыр Каниметов.