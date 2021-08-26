Минобороны США передало Кыргызстану СИЗ на 3,7 миллиона сомов

Во время церемонии в МЧС Кыргызстана посольство США передало от лица Министерства обороны и Центрального командования Соединенных Штатов предметы индивидуальной защиты на общую сумму 3 миллиона 750 тысяч сомов. Об этом сообщает посольство США в КР.

По их данным, средства индивидуальной защиты включают маски, защитные очки и костюмы, что повысит защищенность сотрудников МЧС при выполнении своих обязанностей во время борьбы с COVID-19.

На церемонии присутствовали старший военный представитель посольства США подполковник Кейт МакКи, заместитель министра чрезвычайных ситуаций полковник Калыс Ахматов и другие официальные лица. Подполковник МакКи отметил, что данная передача предметов индивидуальной защиты является очередным вкладом в оказание общей поддержки со стороны США для борьбы Кыргызстана с COVID-19 на сумму более $5 миллионов. Он также добавил, что надеется на развитие будущих возможностей для совместной работы и подготовки с Кыргызской Республикой.

Американско-кыргызское военное сотрудничество продолжается на протяжении 30 лет и направлено на решение различных проблем, включая подготовку к стихийным бедствиям и противодействие транснациональным угрозам.