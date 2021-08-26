Последствия маловодья. Урожай ячменя снизился на 57,9 процента

Из-за аномально высоких температур и нехватки поливной воды урожай пшеницы сократился на 41,4 процента, ячменя — на 57,9 процента. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Уборка основных видов сельскохозяйственных культур в Кыргызстане продолжается. На конец июля зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи) убрали с площади 230,7 тысячи гектаров. Это на 3,3 процента меньше, чем в 2020-м. Урожай составил 285 тысяч тонн зерна, что на 52 процента меньше прошлогоднего показателя.

Из-за жары и проблемы с поливной водой валовой сбор плодово-ягодных культур сократился на 31,2 процента, картофеля — на 6,3 процента, бахчевых культур — на 3,5 процента.

При этом на 8,2 процента вырос сбор овощей.